De vijf Russen worden gesanctioneerd op basis van een wet uit 2012, de zogenoemde Magnitsky-wet. Die wet kwam er na de dood van de Russische advocaat Sergei Magnitsky. Magnitsky werd in een Russische cel gegooid nadat hij zich had vastgebeten in een corruptiezaak en stierf na een jaar in de gevangenis.

Als reactie hierop, maakte de VS een wet om Russen te kunnen veroordelen als zij met dergelijke praktijken in verband worden gebracht. Aleksandr Bastrykin, Gennadi Plaksin en Stanislav Gordijevski worden in verband gebracht met de dood van Magnitsky.