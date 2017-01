Calaveras Big Trees State Park, een natuurpark in de Amerikaanse staat Californië, is een toeristische attractie armer. De iconische Pioneer Cabin Tree is niet meer. Een combinatie van rottende wortels en een storm met hevige regen is de millenia-oude boom te veel geworden. De reuzensequoia was naar schatting 2.000 jaar oud, 30 meter hoog en bijna 7 meter breed en geliefd bij veel parkbezoekers, omdat auto's er door konden rijden.

De opening in de boom was gedeeltelijk toevallig ontstaan. In de 19e eeuw is de reuzensequoia opengescheurd door een blikseminslag. In 1881 is de opening vergroot en zodat er koetsen doorheen konden rijden. Vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw reden auto's door de boom. De Pioneer Cabin Tree werd een symbool voor de Amerikaanse droom: Een land dat zo geweldig was dat je zelfs doorheen bomen kon rijden. De laatste jaren mochten ook auto's er niet meer door en werd door de boom gaan een alleenrecht voor wandelaars.