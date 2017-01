Bauman werd in 1925 geboren in een joods gezin in Polen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchtte hij met zijn familie naar de Sovjet-Unie. Na zijn terugkeer naar zijn geboorteland studeerde hij sociologie aan de Universiteit van Warschau en gaf er later ook les.

Na een antisemitische campagne door de communistische partij in Polen, verloor hij in 1968 zijn leerstoel aan de Universiteit van Warschau en verhuisde hij naar Israël. Hij doceerde er aan de Universiteit van Tel Aviv. In 1971 verhuisde Bauman opnieuw, deze keer naar Engeland, om er les te geven aan de Universiteit van Leeds. Hij bestudeerde met name de holocaust.

Bauman viel met zijn werk ook meermaals in de prijzen. Zo kreeg hij onder meer in 1998 de Theodor W. Adorno Prijs en in 2010 de Prins van Asturiëprijs.