"Er blijven fundamentele verschillen bestaan over belangrijke Europese dossiers", zegt Verhofstadt. "Je ziet al wel een verandering bij de Vijfsterrenbeweging, maar over de kwestie van de euro waren er nog te weinig garanties dat ze kunnen instemmen met de hervorming van de euro in plaats van de euro te laten vallen", aldus Verhofstadt.

"Op een aantal punten zoals milieu, transparantie en directe democratie zullen ALDE en Vijf Sterren nauw blijven samenwerken", aldus Verhofstadt.

Dat er gesprekken werden gevoerd tussen M5S-leider Beppe Grillo en Verhofstadt raakte gisteren bekend. Er was zelfs al een manifest ondertekend waarin de als eurosceptisch te boek staande M5S de pro-Europese waarden van ALDE onderschrijft. Maar binnen de fractie was niet iedereen het eens met de deal, waarop die in laatste instantie werd afgevoerd.

Nu de overstap afgesprongen is, blijven de liberalen met hun 68 leden de vierde grootste fractie in het Europees Parlement, na de EVP (217), de sociaaldemocratische S&D (189) en de conservatieve ECR (74).