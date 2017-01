De operatie, die twee uur duurde, werd uitgevoerd door commando's, die door vier helikopters gedropt waren in het dorp al-Koubar in de provincie Deir Ezzor. Die provincie is grotendeels in handen van IS.

Volgens directeur Rami Abdel-Rahman van het Observatorium werd een voertuig met 14 jihadisten aan boord uitgeschakeld. Die zouden van Raqqa, de "hoofdstad" van IS, op weg geweest zijn naar al-Koubar. Er zouden ook een aantal mensen gevangenen genomen zijn.

Bij een aanval op een waterzuiveringsinstallatie in het dorp werden elf IS-strijders uitgeschakeld, na hevige gevechten.

Het Amerikaanse Centraal Commando bevestigt de operatie maar wil daar niets aan toevoegen. De internationale coalitie tegen IS voert geregeld luchtaanvallen uit tegen IS-doelwitten, maar operaties op de grond zijn eerder een uitzondering.