Na de verkiezingen in 2007 stapte McGuinness -een radicale katholiek- in een regering die geleid werd door de al even radicale protestantse dominee Ian Paisley. Tegen de verwachtingen in werkten beide vroegere vijanden erg goed samen en leken ze symbool te staan voor de verzoening na een bloedige periode in Noord-Ierland.

Paisley is inmiddels overleden, maar de coalitie tussen zijn DUP en de Sinn Fein van McGuinness hield tot vandaag stand. Niet een politieke wrijving, maar wel een financieel debacle hebben daar dus nu een einde aan gemaakt.

Arlene Foster is sinds januari vorig jaar premier van het autonome Noord-Ierland. De relatie tussen haar en McGuinness was van in het begin al gespannen. Of vervroegde verkiezingen nu veel gaan veranderen, is nog niet duidelijk. Wellicht komen de DUP en Sinn Fein opnieuw als de belangrijkste partijen naar boven. Toch zegt McGuinness dat een nieuwe coalitie met de DUP onder Foster geen optie is.