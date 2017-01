Volgens Pakistan kan de Babur-3-raket tal van ladingen vervoeren en geeft die het land een "second strike capability". Dat betekent dat ze kernbommen kan vervoeren, die kunnen ingezet worden als vergelding, indien kernwapens op het land zouden uitgeschakeld worden door een eventuele vijand.

De test kan de spanningen tussen de twee regionale grootmachten in Zuid-Azië (India en Pakistan) opnieuw opdrijven. India is sinds begin de jaren 70 een kernmacht, Pakistan sinds 1998. Beide landen beschikken over ballistische raketten die kernkoppen kunnen vervoeren.

India en Pakistan zijn ook verwikkeld in een conflict over de regio Kashmir, maar voeren ook een wapenwedloop uit in de Indische Oceaan. Vorig jaar testte India met succes een antiraketsysteem, waarmee het Pakistaanse raketten zou kunnen onderscheppen.

De Babur-3 is een maritieme versie van de oudere Babur-2-raket. Ze is genoemd naar Babur, de Afghaanse veldheer die begin de 16e eeuw India binnenviel en daar het islamitische Mughal-keizerrijk stichtte. Die naam is natuurlijk niet toevallig gekozen om het overwegend hindoeïstische India te irriteren.

Sinds hun onafhankelijkheid in 1947 hebben India en Pakistan al vier oorlogen uitgevochten. Drie ervan gingen over de betwiste regio Kashmir (1947, 1965 en 1999), één ervan leidde tot de afscheiding van Bangladesh van Pakistan (1971).