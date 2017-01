Paardenkoets rijdt doodskist voormalig Portugees president Soares rond in Lissabon

In de Portugese hoofdstad Lissabon is vandaag de staatsbegrafenis begonnen van oud-president Mario Soares. Geflankeerd door 84 ruiters van de Republikeinse Garde, in vol ornaat gekleed, wordt de doodskist in een open rijtuig door de straten van de stad gereden tot aan het zestiende-eeuwse Hieronimusklooster.

