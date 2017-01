De uit Scandinavië afkomstige koudegolf heeft gisteren in Polen tien doden gemaakt. Vrijdag en zaterdag kwamen al tien mensen om het leven door de kou. In sommige regio's zakte het kwik tot onder -20° C. In Tsjechië vielen sinds vrijdag zes doden, vooral daklozen.In Italië kwamen zeven mensen om, onder wie vijf daklozen.

Op de Balkan zakte het kwik nog dieper. In het zuidwesten van Servië werd -33° C opgetekend. In de hoofdstad Belgrado zochten tientallen vluchtelingen hun toevlucht tot een verlaten gebouw. zij wilden geen onderdak zoeken bij de officiële asielcentra uit angst te worden teruggestuurd naar de landen langs waar ze Servië zijn binnengekomen, zoals Bulgarije of Macedonië.

In Skopje, de hoofdstad van Macedonië, is een 68-jarige dakloze man dood aangetroffen. In Slovakije zijn afgelopen nacht vier mensen doodgevroren. In Wit-Rusland overleden vijf mensen door de koude, in buurland Oekraïne nog eens zeker acht.