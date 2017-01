Vrijdag brachten de Amerikaanse inlichtingendiensten een gezamenlijk rapport uit over de hacks tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne. Volgens de CIA, FBI en NSA is het zeer waarschijnlijk dat Poetin de opdracht heeft gegeven om via cyberaanvallen het vertrouwen van de Amerikanen in de verkiezingen te schaden, de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton een hak te zetten en president-elect Donald Trump dus een handje toe te steken.

Trump erkende weliswaar dat het mogelijk is dat Russische hackers probeerden om in te breken in computers van de Democraten, maar hij zegt dat dat absoluut geen invloed heeft gehad op het resultaat van de verkiezingen. Net als het Kremlin nam hij trouwens het woord "heksenjacht" in de mond. Trump ziet in de aantijgingen een middel om hem te verzwakken.