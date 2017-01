De strijd verloopt erg moeizaam, want het gaat om huis-aan-huisgevechten. Hoe dan ook lijkt IS zijn greep te verliezen op het oostelijke deel van Mosul, na de hoofdstad Bagdad de grootste stad van Irak.

Het Iraakse leger is nu ook opgerukt tot vlak bij de ruïnes van de oude Assyrische stad Niniveh, die zwaar beschadigd zou zijn door IS. Hoe groot de schade in Niniveh is, zal pas blijken als ook die stad heroverd is.

Nu het grootste deel van de oostelijke oever van de Tigris in handen is van het regeringsleger en de Iraakse Koerden, is de weg vrij voor een offensief van het westelijk deel van Mosul. Dat is voorlopig nog stevig in de greep van IS. De strijd begon in de herfst van vorig jaar en duurt nu al maanden.

De bevrijding van Mosul is een prioriteit voor de strijd tegen IS. Het was in de grote moskee van Mosul dat IS-leider Umar al-Baghdadi zijn "kalifaat" heeft uitgeroepen, kort nadat de terreurgroep in de zomer van 2014 de stad had heroverd.