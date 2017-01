De explosieven zaten verstopt in een wagen die gebruikt wordt om de straten schoon te maken. Volgens bronnen binnen de Egyptische veiligheidsdiensten was het voertuig enkele dagen geleden gestolen. Nadat de explosieven in de wagen waren ontploft, openden de aanvallers het vuur met geweren en raketgestuurde granaten.

De aanslag is nog niet opgeëist, maar de onherbergzame en dunbevolkte regio wordt sinds 2011 - het moment van de opstand die dictator en president Hosni Moebarak van de macht verdreef - geteisterd door aanslagen van militante moslimrebellen. Na de militaire coup tegen de verkozen president Mohammed Mursi in 2013 nam het geweld nog hand over hand toe. Een lokale rebellengroep sloot zich in 2014 ook aan bij IS en noemt zich sindsdien Sinaï Provincie.

In november van vorig jaar eiste IS nog de verantwoordelijkheid op voor een aanslag op een checkpoint die het leven kostte aan 15 militairen. De terreurorganisatie riep in haar onlinetijdschrift leden op om - indien ze niet tot in Syrië of Irak kunnen geraken - zich aan te sluiten bij lokale afdelingen, bijvoorbeeld in de Sinaïwoestijn, Libië of Jemen.