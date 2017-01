Eind deze maand staan vredesonderhandelingen gepland in de Kazachse hoofdstad Astana om een einde te maken aan de intussen 6-jaar durende burgeroorlog in Syrië. Assad is van plan om daar met een schijnbare openheid naartoe te trekken: "We zijn bereid om over alles te onderhandelen", aldus de Syrische president in een interview met Franse media.

Wanneer het over zijn eigen positie gaat, is Assad al minder open. "Ook daarover zijn we bereid te onderhandelen, maar mijn positie is gelinkt aan de grondwet. Als we over mijn positie gaan discussiëren, moeten we ook over de grondwet praten." Concreet zou dat betekenen dat het Syrische volk zich in een referendum zou moeten uitspreken over de toekomst van Assad.

Daarnaast plaats Assad ook nog kritische vraagtekens bij de geplande vredesonderhandelingen. "We weten nog niet wie de oppositie zal vertegenwoordigen. Als het gaat over Syrische onderwerpen, dan moeten Syrische groepen aan tafel zitten." Een duidelijke verwijzing is dat naar de buitenlandse steun aan verscheidene rebellengroepen die actief zijn tegen het regime in Syrië.

Bovendien komen de gesprekken ook in het gedrang door schendingen van de wapenstilstand die door Rusland en Turkije werd afgedwongen in Syrië. Ook Assad klaagt die schendingen aan. Tegelijk schuwt Assad zelf ook de oorlogstaal niet en zegt hij dat zijn leger het hele Syrische grondgebied wil heroveren, inclusief een gebied met een belangrijke waterbron nabij de hoofdstad Damascus dat in handen is van rebellen. "We hebben de grondwettelijke missie om elke vierkante centimeter van het Syrische grondgebied te bevrijden. Dat staat niet ter discussie."