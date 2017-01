2017 heeft ook een verhuizing in petto voor Kate. Het gezin woont momenteel in Anmer Hall in het Oost-Engelse graafschap Norfolk. Wat goed uitkomt voor William. Anmar Hall is niet ver van de uitvalsbasis van zijn werk, Cambridge Airport. Volgens de krant The Telegraph zou in maart Williams contract aflopen. Hij zou daarom Kensington Palace in Londen overwegen als nieuwe stek. Zo is hij dichter bij de Queen om meer voor haar in te vallen.

Compleet nieuw is die woning uiteraard niet. Als er Londense verplichtingen zijn, kan het gezin daar al terecht. Het is de plaats waar Kate en William in april nog de Amerikaanse president Barack Obama ontvingen. U herinnert zich vast nog de foto's van George in een witte badkamerjas. Kate en William zouden George ook alvast hebben ingeschreven in de exclusieve Wetherby Preparatory School in Londen.