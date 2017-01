De aanslag gisteren in Oost-Jeruzalem is een van de dodelijkste sinds de heropflakkering van de golf van geweld tussen Israëli's en Palestijnen in het najaar van 2015. Vier soldaten kwamen om, 17 anderen raakten gewond.

De dader zelf, een Palestijn van 28 (foto onder), werd door Israëlische soldaten ter plekke doodgeschoten. "Het gaat om een vader van vier kinderen, afkomstig uit Jabal Moukaber, één van de zes Palestijnse wijken in Oost-Jeruzalem", vertelt correspondente Ankie Rechess in "De ochtend". "In die wijk is de laatste tijd heel wat terreuractiviteit geweest."

De familie van de dader ontkent dat hij banden had met IS. "Ze zeggen dat hij de laatste jaren geradicaliseerd was en in salafistische kledij rondliep", aldus Rechess. "Maar ze ontkent dat hij lid was van een of andere organisatie en zeker niet van IS. Ze waren zelf erg trots en blij dat hun broer en zoon was uitverkoren om martelaar te zijn."

IS heeft de aanslag in elk geval nog niet opgeëist. Een woordvoerder van de islamitische organisatie Hamas, de aartsvijand van Israël die de Gazastrook controleert, daarentegen heeft de aanslag al toegejuicht en noemt het een "heroïsche daad".