De Britse premier Theresa May ontkent dat ze geen duidelijk plan heeft voor de brexit. In een televisie-interview kondigde ze aan dat ze de komende weken meer details bekend zal maken. Vorige week nog stapte de Britse EU-ambassadeur onverwacht op, wat wijst op onenigheid binnen de regering over hoe Groot-Brittannië uit de Europese Unie moet stappen. De Schotse premier Nicola Sturgeon uitte bezorgdheid.

De Britse premier Theresa May ontkent dat ze geen duidelijk plan heeft voor de brexit. In een televisie-interview kondigde ze aan dat ze de komende weken meer details bekend zal maken. Vorige week nog stapte de Britse EU-ambassadeur onverwacht op, wat wijst op onenigheid binnen de regering over hoe Groot-Brittannië uit de Europese Unie moet stappen. De Schotse premier Nicola Sturgeon uitte bezorgdheid.