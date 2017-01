Volgens Grillo komt bij de EVDD blijven neer op "nog 2,5 jaar parlementswerk zonder een gemeenschappelijk politiek doel". De M5S-baas, vaak bestempeld als een "clown", vindt dat Ukip met de brexit haar doel heeft bereikt. Nadat de brexit in de praktijk is gebracht, zitten sowieso geen Britten meer in het Europees Parlement en staat de M5S geïsoleerd.

Zonder de M5S dreigt de EFDD uit elkaar te spatten: de Italiaanse en de Britse partij zijn er de dragende krachten. De fractie bezet momenteel 44 zitjes, waarvan er 20 warm worden gehouden door Ukip-leden en 17 door de Vijfsterrenbeweging.