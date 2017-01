Smog is een gekend fenomeen in Peking. Iedereen kent wel de beelden van Chinezen die rondlopen met een mondmasker. Het is stilaan welletjes geweest en de stad wil het immense probleem aanpakken. De kritiek zwelt ook aan. De milieupolitie zal naar bronnen van luchtvervuiling speuren, waaronder de verbranding van afval en het gebruik van barbecues.

De burgemeester van Peking heeft alvast beloofd om het lokale gebruik van kolen met 30 procent te verminderen. Kolencentrales (om elektriciteit op te wekken) behoren tot de grootste veroorzakers van smog.

Ook 300.000 sterk vervuilende auto's zullen geleidelijk aan restricties krijgen opgelegd om de stad in te mogen, en 500 vervuilende fabrieken gaan dicht. In sommige crèches zullen luchtfilters worden geïnstalleerd. Vaak is het voor kinderen en peuters verboden om buiten te spelen wegens de smog. Snelwegen worden zelfs afgesloten door de slechte zichtbaarheid.