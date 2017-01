De formele gesprekken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de brexit zouden moeten starten begin april. Of de Britten deel blijven uitmaken van de eengemaakte Europese markt, is onderwerp van discussie.

May kreeg eerder deze week opnieuw kritiek op haar aanpak van de brexit. Labour beschuldigt de Britse premier ervan dat ze meer aandacht heeft voor de migratieproblematiek dan voor het economische luik van de brexit. Sir Ivan Rogers, de Britse EU-ambassadeur die de brexit mee moest voorbereiden maar ontslag nam, noemt de besprekingen binnen de Britse regering "een zootje".

Volgens May lopen de voorbereidingen van de brexit "allesbehalve chaotisch". In de komende weken belooft ze meer details over de gang van zaken. "Wie de vraag over de vrije Europese markt benadert als een soort "alles of niks", ziet de zaken verkeerd. Ik ben erg ambitieus wat betreft de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie. Maar we moeten wel onze tijd nemen om de complexiteit hiervan goed aan te pakken. Want we stappen eruit. Hier hebben we op 23 juni voor gestemd."