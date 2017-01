Bagdad is vandaag nog maar eens het toneel van een bloedige aanslag. Aan de ingang van een van de grootste groentemarkten van de Iraakse hoofdstad heeft een zelfmoordterrorist een auto tot ontploffing gebracht. Een bewakingsagent had hem vooraf opgemerkt en was op het voertuig beginnen te schieten, maar dat hield hem niet tegen.

Zeker 13 mensen zijn omgekomen. 50 anderen raakten gewond, zo melden ziekenhuisbronnen. Ook de bewakingsagent is gewond. Terreurgroep IS heeft de aanslag inmiddels opgeëist. Die vond overigens plaats in een sjiitische wijk.

Na een periode van relatieve kalmte, gaat het de jongste maanden opnieuw van kwaad naar erger met (zelfmoord)aanslagen in Irak. Aanleiding is het offensief dat het Iraakse regeringsleger op 17 oktober op Mosul heeft gelanceerd. Die stad is in handen van IS.

Vorige week zaterdag kostte een dubbele aanslag op een drukke markt van al-Sinek in het centrum van Bagdad al het leven aan 27 mensen. Die aanslagen werden ook door IS op geëist.