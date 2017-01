Zondag is misdag, toch zeker voor het staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk dat tegelijk het hoofd van de Anglicaanse kerk is. Toch heeft koningin Elizabeth II op Kerstmis en op Nieuwjaar voor het eerst sinds mensenheugenis verstek moeten laten gaan voor de traditionele misvieringen in Sandringham omdat ze te zwaar verkouden was.

Nog eens een week later is het vandaag dan ook uitkijken naar de zondagsdienst in de Saint Maria Magdalena kerk op haar landgoed in Norfolk. Zal ze die bijwonen? Of is ze nog steeds te ziek?

Om 9.30 Britse tijd (10.30 uur bij ons) zou Buckingham Palace in een officiële mededeling de aanwezigheid van de Queen al dan niet bevestigen. Voor het overige houdt de hofhouding de lippen stijf opeen.