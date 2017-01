Het twittergedrag van de volgende Amerikaanse president blijft verrassen. "Een goede relatie met Rusland is goed, niet slecht. Alleen "domme" mensen of gekken denken dat het slecht is. We hebben al genoeg problemen in de wereld. Als ik president zal zijn, zal Rusland ons meer respecteren dan nu en zullen beide landen misschien samenwerken om de vele en dringende wereldproblemen op te lossen", luidt het in drie opeenvolgende tweets.

Wie die "domme" mensen of gekken dan wel zijn, laat Trump in het midden. Anderzijds twitterde hij enkele uren daarvoor dat de enige reden dat het hacken nieuws is te maken heeft met het feit dat de Democraten de verkiezingen hebben verloren.

Gisteren heeft Trump kennis genomen van het rapport van de inlichtingendiensten over de Russische hackingpraktijken. Opmerkelijk daarbij is dat de inlichtingendiensten uitdrukkelijk verwijzen naar de Russische president Vladimir Poetin.

In zekere zin werpt het rapport een schaduw over de verkiezingsoverwinning van Trump, en dat ergert hem duidelijk. Daarom twitterde hij eerder vandaag allicht dat er geen bewijzen zijn dat het hacken de uitslag van de verkiezingen heeft beïnvloed. Dat Trump voorstander van nauwere banden met Moskou is, was al bekend. Dat heeft hij meer dan eens beklemtoond tijdens de kiescampagne.