In de Syrische stad Azaz zijn tientallen doden en gewonden gevallen toen een bomauto ontplofte. De stad is in handen van rebellen en is de voorbije maanden al vaker het toneel geweest van bloedige aanslagen. Over de daders is nog geen duidelijkheid.

In de Syrische stad Azaz zijn tientallen doden en gewonden gevallen toen een bomauto ontplofte. De stad is in handen van rebellen en is de voorbije maanden al vaker het toneel geweest van bloedige aanslagen. Over de daders is nog geen duidelijkheid.