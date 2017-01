"Met pijn in het hart willen we het nieuws van het heengaan van Tilikum delen, een van de bekendste orka's van SeaWorld." Met die woorden kondigt het dierenpark in Orlando in de Amerikaanse staat Florida de dood van het dier aan op Facebook. De mannetjesorka leed al lang aan een hardnekkige bacteriële longinfectie en is gisteren aan de gevolgen daarvan overleden. Hij was naar schatting 36 jaar.

Tilikum is in 1983 voor de kust van IJsland gevangengenomen. Het Canadese dolfinarium Sealand of the Pacific haalde hem in huis en voerde hem op in shows. Op 20 februari 1991 gleed een trainer tijdens zo'n show in het water tussen Tilikum en twee andere orka's. De dieren sleurden haar onder water en ze verdronk.

