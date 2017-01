Gevangenisopstand Brazilië: 33 doden na gevechten tussen bendes

In een gevangenis in de stad Boa Vista, in het noorden van Brazilië, zijn 33 doden gevallen. Een groep gedetineerden ontsnapte uit hun cel en richtte een ware slachting aan. Het gaat om een vergeldingsactie voor de moord op 56 gevangenen in een andere instelling afgelopen weekend.

