Niet alleen bij ons is het bar koud, ook de rest van Europa is in de greep van de winter. In Nederland heeft dit de afgelopen nacht tot tal van ongevallen op de weg geleid. Volgens de Rijkswaterstaat stond de teller om 10 uur al op 244 aanrijdingen op snelwegen alleen al. Sinds 21 uur gisteravond is nochtans 7,2 miljoen kilo zout gestrooid.

Vooral in het oosten van Nederland blijft het spekglad op de weg. In het westen van het land treedt de dooi stilaan in en begint de situatie te verbeteren. Toch zijn op de luchthaven van Schiphol tientallen vluchten geannuleerd. Een derde van de vliegtuigen vertrekt met vertraging.