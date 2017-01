Het nieuwe jaar is nauwelijks enkele dagen oud of Londen heeft zijn reputatie als kampioen van luchtvervuiling al waargemaakt. In Brixton Road is de jaarlimiet voor de uitstoot van NO2 of stikstofdioxide in nauwelijks vijf dagen bereikt. Dat heeft het London Air Quality Network van King's College vastgesteld.

Europa bepaalt dat het gehalte van deze stof in de lucht niet vaker dan 18 keer per jaar meer dan 200 microgram per kubieke meter op uurbasis mag bedragen. Donderdagavond was het al zover.