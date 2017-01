Intussen meldt La Libre Belgique dat al "meer dan 100" families van Turkse NAVO-officiers in ons land asiel hebben aangevraagd. De officiers worden door de overheid verdacht van terrorisme, krijgen geen salaris meer en hebben schrik om naar Turkije terug te keren. Negentien hebben dat wel gedaan en zijn in de gevangenis gegooid, aldus een ontslagen kolonel in een interview met de krant. Volgens een interne bron is er ook sprake van folteringen en willekeurige arrestaties.

La Libre Belgique meldt dat 42 van de 53 Turkse officieren in het NAVO-hoofdkwartier in Haren ontslagen zijn, net als 80 van de 100 officieren in de Shape (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) in Casteau, in de provincie Henegouwen. In totaal "zouden ongeveer 450 van de 600 Turkse posten in de verschillende NAVO-basissen (waaronder die in Ramstein in Duitsland, Norfolk in de VS en Napels in Italië) zijn geschrapt", klinkt het.