Emotionele Michelle Obama neemt afscheid: "Ik hoop dat ik jullie trots heb gemaakt"

In Washington heeft Michelle Obama haar allerlaatste toespraak gehouden als First Lady. Ze deed dat tijdens een bijeenkomst voor leerkrachten en andere mensen uit het onderwijs. Michelle Obama greep terug naar de boodschap die haar man 8 jaar geleden in het Witte Huis bracht: de boodschap van hoop.

