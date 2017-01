"Poetin en de Russische overheid hebben een duidelijke voorkeur ontwikkeld voor Donald Trump", aldus het rapport. "Ruslands doel bestond erin het vertrouwen van het volk in het Amerikaanse democratische proces te ondermijnen, Hillary Clinton zwart te maken en haar verkiesbaarheid en mogelijk presidentschap schade te berokkenen."

In het rapport wordt in detail beschreven dat de beïnvloedingscampagne van Moskou past binnen een communicatiestrategie die gebaseerd is op de methoden van de ex-Sovjetunie, die illegale operaties, de staatsmedia, derden en betaalde gebruikers van de sociale media of 'trolls" gebruikt.

Volgens het DNI zou Rusland ook verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van vals nieuws, als deel van een propagandacampagne in het voordeel van Trump. Het is niet duidelijk of er harde bewijzen voor de praktijken zijn opgenomen in het rapport. Het Kremlin heeft de beschuldigingen steeds ontkend.