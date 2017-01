Stoelen in regenboogkleuren in stadion van Orlando

Het voetbalstadion van Orlando in Florida heeft er een aantal bijzondere zitjes bijgekregen. Het stadion dat helemaal paars is, maakt nu plaats voor 49 stoelen in de regenboogkleuren. De Amerikaanse voetbalclub van Orlando doet dat ter nagedachtenis van de 49 slachtoffers die werden doodgeschoten in de Pulse holebi-nachtclub in Orlando, in juni vorig jaar.

