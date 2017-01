Soenens nuanceert dat laatste wel. "Het is zeer de vraag of het in de praktijk veel zal veranderen. Carrièrediplomaten -die lager in rang zijn- zullen het tijdelijke gat wel vullen. Het is niet zo dat de Amerikaanse strategie tegenover ons land plots zal veranderen", zegt hij. "De VS heeft overigens een aparte ambassadeur voor de Europese instellingen en die is veel belangrijker."

De beslissing is vooral symbolisch en moet de breuk met het verleden onderlijnen. "Het is op zich geen verrassing. Die breuk met de traditionele politiek was volop aanwezig in zijn campagne", zegt Soenens nog. "Trump geef een duidelijk signaal: Hij wil het anders en dat hoeft niet per definitie slecht te zijn."