Volgens Valeri Guérassimov, een hoge Russische legerofficier is "het Russische ministerie van Defensie begonnen met het inperken van de troepen in Syrië". Rusland zou beginnen met het terugroepen van de oorlogsvloot, die in de Middellandse Zee voor de kust van Syrië ligt. Daarbij hoort onder meer het enige Russische vliegdekschip Admiraal Koeznetsov. Naar verwachting zal Rusland twee militaire basissen in Syrië behouden: de zeemachtbasis in Tartus en de luchtmachtbasis in Latakia.

Rusland voert al sinds september 2015 luchtaanvallen uit in Syrië ter ondersteuning van het regime van president Bashar al-Assad. De Russische president Poetin had eerder al beloofd om de militaire aanwezigheid in Syrië af te bouwen, als het vredesbestand tussen rebellen en de regering van president Assad zou standhouden. Sinds 30 december 2016 is er een nieuw staakt-het-vuren van kracht, onder impuls van Poetin. Samen met Turkije en Iran wil het land nu vredesonderhandelingen opstarten, tussen het Syrische regime en de rebellen.

Het is niet de eerste keer dat Rusland aankondigt zijn troepen uit Syrië weg te halen, maar tot nu toe bleef het bij beloftes. In maart vorig jaar zei Poetin nog dat hij zijn troepen wou terugtrekken, maar in de praktijk versterkte hij toen net de Russische militaire aanwezigheid in Syrië.