Donald Trump dringt er bij grote bedrijven op aan om meer productiewerk te laten verrichten in de Verenigde Staten. Volgens Trump wil Toyota vanuit het Mexicaanse Baja Corolla's maken die bestemd zou zijn voor de Amerikaanse markt. In een reactie maakt hij duidelijk dat het nieuws hem allesbehalve zint. "Geen denken aan. Bouw een fabriek in de Verenigde Staten of betaal een hoge invoertaks." Zijn tweet kwam als reactie op de verklaring van de voorzitter van Toyota in Japan dat het bedrijf voorlopig geen plannen heeft om de productie in Mexico te wijzigen.

In een verklaring laat Toyota weten dat de fabriek in Mexico geen gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid in de Verenigde Staten. "Toyota is al 60 jaar actief in de Verenigde Staten." Verder zegt het autoconcern ook dat ze uitkijken naar een samenwerking met Trump.

Het aandeel van Toyota zakte meteen na het nieuws met bijna 3 procent, maar herstelde langzaam. Ook de Mexicaanse munt reageert negatief.

Het is niet de eerste keer dat de president-elect een verwijt maakt richting in grote multinational, maar Toyota is wel het eerste buitenlandse bedrijf dat het moet ontgelden via Twitter. Eerder werden General Motors en Ford al op de korrel genomen. Deze week heeft Ford aangekondigd dat het zijn plannen schrapt om een nieuwe fabriek van 1,68 miljard dollar te bouwen in Mexico. Ford gaat in plaats daarvan in de Amerikaanse staat Michigan investeren.