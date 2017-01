Rafiq Sebaie werd in 1930 geboren in Damascus. Hij was een theaterpionier, maar verwierf vooral op het kleine en grote scherm grote bekendheid. Hij werd beroemd in de jaren 60 en 70, toen de Syrische cinema een goede faam had in de Arabische wereld.

Ook in Libanese en Egyptische films speelde hij mee, onder andere naast de Libanese zangeres en diva Fairouz. Sebaie kon ook zelf een aardig stukje zingen, al werd hij vooral gecast als de stoere man. Zijn bekendste rol was die van Abu Sayyah.

Rafiq Sebaie was een voorstander van het Syrische regime. Hij stond in hoog aanzien bij de voormalige president Hafez Assad, vader van de huidige president Bashar Assad. Toen de Syrische oorlog uitbrak in 2011, uitte Sebaie op de staatstelevisie kritiek op de oppositie, die hij ervan beschuldigde samen te zweren tegen het land.