Dove jongen op de vlucht kan in Libanon naar school

Mohammed is acht jaar en is doof geboren. Drie jaar geleden vluchtte hij met zijn familie weg uit Syrië naar buurland Libanon. Daar zit hij nu in een speciale klas voor dove kinderen.

