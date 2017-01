Die kwamen hun rapport nu voorstellen in de Senaatscommissie voor Defensie die wordt geleid door oorlogsheld en Vietnamveteraan John McCain. Het volledige rapport is overhandigd aan president Obama en de toekomstige president Donald Trump wordt vrijdag ingelicht.

Het rapport is snoeihard voor Rusland. Dat land zou op grote schaal verantwoordelijk zijn voor het hacken van vertrouwelijke computergegevens in Amerika, Europa en in Azië. Die gegevens zouden dan gelekt worden aan de media om de publieke opinie in die gebieden te beïnvloeden. Rusland strooit ook bewust "vals nieuws" uit via sociale media, internetsites en andere kanalen om twijfel en onrust te zaaien en westerse regeringen te verzwakken.

Volgens Clapper hebben de Russische hackers weliswaar niet kunnen sjoemelen met het tellen van de stemmen bij de verkiezingen in de VS, maar hij sluit niet uit dat de intenties van de kiezers beïnvloed zijn. Het is onmogelijk om dat na te gaan, aldus Clapper.

Hij waarschuwt ook dat Rusland niet het enige cybergevaar is, want in totaal zijn een dertigtal landen bezig met het ontwikkelen van technologie voor "cyber war". Onder hen wordt met name ook China genoemd.