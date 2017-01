Sinds 2015 gebruiken de VS en de andere NAVO-bondgenoten de Turkse basis van Incirlik voor luchtaanvallen in Syrië, onder meer tegen de terreurgroepen IS en al-Nusrat, de lokale tak van Al Qaeda. Westerse vliegtuigen gebruiken ook andere bases, zoals Britse luchthavens op Cyprus en VS-vliegdekschepen in de Perzische Golf en de Middellandse Zee, maar Incirlik is toch van erg groot belang.

De spanningen tussen de VS en Turkije zijn vorige week opnieuw opgelopen, dit keer over een verschil van mening in Syrië. Daar vechten Turkse troepen en de terreurgroep IS een bitse strijd uit om de stad al-Bab in Syrië. Volgens Turkije zouden VS-vliegtuigen daar niet tussenbeide zijn gekomen om de Turken op de grond te steunen en dat ondanks verzoeken van de Turkse president Erdogan.