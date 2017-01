De Dogan Holding is actief in media, verzekeringen, energie en toerisme en heeft ruim 16.000 mensen in dienst. De groep is eigenaar van de grote liberale en seculiere Turkse krant Hürriyet en van de tv-zender CNN Türk.

Aydin Dogan, de stichter van de groep, is een belangrijk figuur in het seculiere establishment in Turkije en staat erg kritisch tegenover huidig president Tayyip Erdogan en diens moslimpartij AKP.

Leuk detail: Dogan heeft een groot commercieel complex gebouw met de naam Trump Towers Istanbul en betaalt de Amerikaanse zakenman Donald Trump voor het gebruik van die merknaam. De Turkse regering heeft van de VS de uitlevering van Gülen geëist en hoopt dat de nieuwe regering van Donald Trump in de VS inschikkelijker zal zijn dan die van huidig president Barack Obama.