Spoken die zich ophouden in een kasteel of een paleis: het is een vast element in tal van sprookjes en spannende films. Nu moet blijken dat de fenomenen ook in realiteit in deze gebouwen voorkomen. Dat beweert koningin Silvia van Zweden in een documentaire over Drottningholm die deze avond op SVT is te zien.

Drottningholm (zie foto onder) is ruim vierhonderd jaar oud en staat sinds 1991 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het paleis in Stockholm is tevens de officiële residentie van de Zweedse koning Carl XVI Gustaf.

