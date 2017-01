Over hoeveel mensen er opgepakt zijn, is nog geen duidelijkheid, maar er zouden wel Oeigoeren onder zijn. Dat is een Turkssprekend volk dat woont in Xinjiang, een autonome regio in het Centraal-Aziatische deel van China.

Volgens vicepremier Kaynak is de schutter wellicht ook een Oeigoer en is hij duidelijk erg goed getraind, omdat hij ondanks alle politieacties nog altijd op vrije voeten is. Kaynak sluit niet uit dat de schutter Turkije mogelijk al verlaten heeft.

De Turkse overheid vermoedt overigens dat een buitenlandse inlichtingendienst achter de aanslag in Turkije zit. Volgens Ankara is het niet mogelijk om een dergelijke aanslag uit te voeren zonder enige vorm van hulp. Over welke inlichtingendienst het zou gaan, is niet gezegd.

Eerder zijn al enkele tientallen mensen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de moordpartij in de nachtclub. Het zou vooral gaan om mensen uit Noord-Afrika of Centraal-Azië die sympathie hebben voor de terreurgroep IS. Die groep heeft de aanslag in Istanbul overigens opgeëist.