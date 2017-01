Bij de aankondiging van de show vertelde radiozender LBC dat de nieuwe presentator zijn "interne kennis, ervaring en begrip van de wereldpolitiek zou meebrengen in deze cruciale tijden in onze geschiedenis." James Rea van LBC voegt daaraan toe: "Met de brexit en de inauguratie van president-elect Trump is Nigel Farage de man in het centrum van de twee grootste verhalen dit jaar."

In een reactie zegt Farage zelf: "Als 2016 opwindend was, kan dit jaar bewogen worden met president Trump, Artikel 50, verkiezingen overal in Europa en misschien een crash van de eurozone. Ik kan niet wachten om mijn dagelijkse show op LBC te starten en ik nodig de luisteraars uit om het met mij eens te zijn, mij uit te dagen. Samen kunnen we de Britse conversatie leiden."