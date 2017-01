In 1936 verhuisde prins Romanov samen met zijn gezin naar Rome. Tien jaar later trok hij naar Egypte waar hij verschillende jaren woonde. Na een tussenstop in Italië ging het in 1960 naar Denemarken waar hij sindsdien verbleef.

De prins kreeg een klassieke Russische opvoeding en sprak vloeiend Russisch, Frans, Engels, Italiaans en Deens. Sinds 1979 was hij lid van de Romanov Family Association, een vereniging van nazaten in de mannelijke lijn van tsaar Paul I (1754-1801). Hij trouwde een eerste keer in 1959 met Johanna von Kauffmann. Na haar dood in 1989 huwde hij in 1993 opnieuw met Theodora.