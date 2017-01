Varken op de dool in Chinese snelwegtunnel

Automobilisten in Longyan, in de Chinese provincie Fujian, werden opgeschrikt door een groot varken dat op de dool liep in een snelwegtunnel. Het varken was van een vrachtwagen gevallen en was gewond aan één been. De verkeerspolitie kon het beest vangen en wegvoeren uit de tunnel.

