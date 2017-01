Obama zou in zijn laatste weken aan de macht in totaal 19 gevangenen naar vier landen willen sturen, nog voor Donald Trump de eed aflegt als nieuwe president op 20 januari. Er is sprake van Italië, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten.

Als alles verloopt volgens plan, zouden er nog maar 40 gevangenen overblijven in Guantánamo Bay. Obama had bij zijn aantreden in 2009 beloofd dat hij de gevangenis op de militaire basis op Cuba zou proberen sluiten, maar stuitte op massaal verzet in het Congres.

De toekomstige president Donald Trump zal een politiek hanteren die haaks staat op Obama's visie. Hij wil Guantánamo Bay absoluut openhouden en het "volstoppen met slechte kerels." Op Twitter had hij zich gekant tegen Obama's beslissingen: "Er mag niemand meer vrijgelaten worden uit Gitmo. Dit zijn extreem gevaarlijke mensen en ze mogen geen toelating krijgen om weer deel te nemen aan de strijd."

Momenteel bevinden zich nog 59 gevangenen in het kamp, waarvan er 23 recht op ontslag hebben. Verwacht wordt dat zij nog zullen worden overgebracht voordat Trump op 20 januari zijn intrek neemt in het Witte Huis. In 2003 zaten er nog 680 gevangenen in Guantánamo Bay.