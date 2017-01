De cijfers komen van de Duitse herverzekeraar Munich Re die de schade van stormen, overstromingen en aardbevingen op 175 miljard dollar, zo'n 168 miljard euro, raamt.

Dat is twee derde hoger dan in 2015, maar slechts een beperkt deel, 50 miljard dollar, was ook effectief verzekerd.

Opvallend is dat overstromingen een alsmaar grotere kostenpost worden voor de verzekeraars.

De menselijke tol bleef dan weer relatief beperkt in 2016, met 8.700 dodelijke slachtoffers. Dat is beduidend minder dan in 2015, toen natuurrampen 25.400 mensenlevens eisten.

De duurste natuurramp voor herverzekeraar Munich Re waren de twee aardbevingen op het Japanse eiland Kyushu in april 2016, waarbij voor maar liefst 31 miljard dollar schade werd aangericht.

De overstromingen in China in juni en juli richtten voor zo'n 20 miljard schade aan, en de orkaan Matthew in Noord-Amerika sluit de top drie, met ruim 10 miljard dollar schade. Ook Europa komt in de lijst voor, door overvloedige regenval en overstromingen in Duitsland en Frankrijk.