Toen Amri in Brussel-Noord rondliep, was er al een internationaal opsporingsbericht verspreid over de man. "Het is nu de vraag of ons land op dat moment al op de hoogte was van het signalement", zegt justitiespecialiste Sofie Demeyer. "Feit is wel dat wij die dag in "Het Journaal" van 19 uur al hebben meegegeven dat Amri de man is die internationaal werd gezocht."