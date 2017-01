Niet alle operaties lukken echter. Een jongen van 12 die eveneens een schotwond in de buik had, heeft Darwish niet kunnen redden, en daarna dacht hij: "Ik geef het op". 's Anderendaags waren er echter nieuwe patiënten, en Darwish is dan toch maar doorgegaan met zijn werk.

Mentaal is het echter loodzwaar, en omdat hij vaak dag en nacht in de weer is, is hij ook volkomen uitgeput. Bij recente bombardementen is zijn geïmproviseerde ziekenhuis bovendien getroffen en daardoor moet hij nu op een andere plek opereren.

Dankzij de recente wapenstilstand kijkt hij nu uit naar een evacuatie naar Idlib, gebied dat nog door de rebellen wordt gecontroleerd. Omdat Madaya echter geldt als een opstandige stad, wordt Darwish door het regime gezien als een dokter die terroristen helpt. "Alle mensen die door de overheid gezocht worden, journalisten en dokters als ik, worden als het goed is, snel geëvacueerd", zo zei hij aan de NOS. Helemaal gerust is hij er echter niet in, want ook in rebellengebied zijn artsen niet altijd veilig.

Hoe het dan verder moet met de mensen die in Madaya achterblijven, is niet duidelijk. Maar voorlopig blijven Darwish en de andere inwoners nog in Madaya en "overleven we. "Maar vraag me niet hoe. Het is een wonder."