Ondanks het tekort aan voedsel en drinkbaar water, zijn de inwoners van Mosul al die tijd in hun stad gebleven. Van de ongeveer 1,5 miljoen inwoners zijn er naar schatting ruim 125.000 op de vlucht geslagen. Zowat 14.000 van hen zijn intussen wel naar hun huizen kunnen terugkeren.

Maar het aantal vluchtelingen is de voorbije dagen nog eens met de helft gestegen, van1.600 naar ruim 2.300 per dag. De meeste vluchtelingen zijn inwoners uit de oostelijke wijken, maar de mensen in de wijken in het westen van de stad - dat nog steeds in handen is van IS - proberen steeds vaker de ellende te ontvluchten.

Volgens de Verenigde Naties is de toestand in de stad dan ook rampzalig. De voedselvoorraden slinken zienderogen en de prijzen voor eten zijn exponentieel gestegen. De inderhaast opgezette kampen in het oosten en zuiden van de stad zitten intussen overvol.