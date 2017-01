De 26-jarige Tunesiër werd gisteren opgepakt in een asielcentrum in de Duitse hoofdstad. Hij kende Amri naar verluidt sinds 2015 en zou met hem ook contact hebben gehad de avond voor de aanslag.

Of hij echt bij de aanslag betrokken is, is onzeker. Volgens het federaal parket was hij waarschijnlijk wel op de hoogte van zijn plannen.

Anis Amri reed op maandag 19 december met een vrachtwagen in op een kerstmarkt in Berlijn. Daarbij vielen twaalf doden en verschillende gewonden. De man vluchtte naar Italië waar hij door de politie werd doodgeschoten bij een politiecontrole. In de nasleep werden al verschillende mogelijke betrokkenen opgepakt.